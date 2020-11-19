由空軍委託的銓日儀公司協助台東打撈F-5E戰機的「奧黛麗絲號」探測船，18日連夜北上花蓮，疑似北上支援探測搜尋失聯的F-16A戰機。（蔡旻妤攝）

由空軍委託的銓日儀公司協助台東打撈F-5E戰機的「奧黛麗絲號」探測船，18日連夜北上花蓮，疑似北上支援探測搜尋17日失聯的F-16A戰機。不過，因銓日儀公司以空軍指示來行動，基於雙方保密協定，相關細節則不便對外說明。

F-5E戰機10月29日失事於台東加路蘭外海，空軍委託專業民間銓日儀公司進行探測，但受限於海象不佳影響，16日才從高雄派出「奧黛麗絲號」探測船抵達加路蘭海域進行探測、攝影。

據悉，「奧黛麗絲號」才探測不到3天時間，又發生F-16A戰機起飛後2分鐘於花蓮近海失聯事故，銓日儀公司疑似配合軍方需求，連夜調度「奧黛麗絲號」北上支援，船隻已於19日在花蓮進行探測機體及水下攝影等作業。

國防部長嚴德發19日上午表示，軍方18日在花蓮離岸9浬之處，找到FDR（飛行資料紀錄器，俗稱「黑盒子」）信標訊號，因此已通知該公司打撈船到花蓮港，優先到接受到信標訊號探測、水下攝影，若確認位置就可以打撈，希望能有好消息。

據了解，「奧黛麗絲號」探勘船，為台灣第1艘自主設計的鑽探船，船上有最新的動態定位系統、2000米的聲納及3000米的多波數測聲儀及無人載具儀器。

(中時 )