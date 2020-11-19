台東縣政府舉辦必吃宵夜票選結果出爐！獲鄉親提名51間店家，經2880位網友投票，票選出「七里香水煎包滷味」、「春牛豆漿大王」、「藍蜻蜓速食」等10間必吃宵夜，交通及觀光發展處推薦遊客，來台東除了泡溫泉暖身體外，暖心宵夜更能溫暖大家的胃。

據了解，此次獲選的宵夜類型各有不同，有在地老店也有新血加入！開業逾60年的老店「蘇天助素食麵」，以炭火熬煮的手炒肉燥是店內招牌，米糕、乾麵、湯則是網友推薦必點！開業27年的在地老店「七里香水煎包滷味」，特色是拳頭大小的水煎包，內餡多又飽滿，獨門甜辣醬更是靈魂所在。

「藍蜻蜓速食專賣店」是經典人氣炸雞店，使用溫體雞與壓力鍋，讓炸雞酥脆多汁，網友特別推薦老闆媽媽每日親自熬煮的古早味紅茶；「阿洲碳烤雞排」、「阿鶯碳烤雞排」同為在地老店，碳烤醬都是老闆精心熬煮；「阿鋐炸雞」的熱門度高，台式口味炸雞擄獲不少遊客的心。

「星星部落景觀咖啡」坐落於卑南197縣道大片草地上，抬頭就可仰望美麗星空，低頭可欣賞台東百萬夜景，並提供多款飲料與輕食選擇。「春牛豆漿大王」每日現磨豆漿與米漿，飲品新鮮濃純。

縣府交觀處處長余明勳指出，獲選的10家宵夜各有特色，佐料多以店家自行研發熬煮，並皆營業至晚上10點。此外，秋季盛事「台灣國際衝浪公開賽」已在金樽熱烈展開至22日，他也邀請各地旅客來台東一同觀賞精彩又刺激的衝浪公開賽。

(中時 )