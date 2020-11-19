國立台南大學生物科技學系副教授黄銘志。（國立台南大學提供／李宜杰台南傳真）

國立台南大學生物科技學系副教授黄銘志日前訪問基隆正濱漁港時，採集到當地漁民俗稱「金絲猴」的紅頭龍蝦，經鑑定後命名為「海神後海螫蝦」，並登錄台灣物種名錄（TaiBENT）。黄銘志說，此種海蝦產量稀少，平均一年捕獲量不到40隻，也是當地單價最高的蝦類之一，此次幸運採集到10隻成熟個體，已全數捐贈給國立台灣博物館保存。

黄銘志指出，「海神後海螫蝦」屬於後海螫蝦屬（Metanephrops），學名為Metanephrops neptunus，其中種名neptunus為羅馬海神尼普頓之意，因此中文學名取其拉丁文原意「海神」，加上屬名「後海螫蝦」而成。黄銘志表示，此蝦最初於1965年在南中國海域首次發現，屬於深海蝦類，在澳洲也被稱為尼普頓龍蝦。

黄銘志描述，「海神後海螫蝦」的特色為紅色的頭胸甲及白色的腹部，顏色相當鮮豔美麗，且身長可達29公分。黄銘志也稱，此種蝦類主要被發現在南中國海和澳洲西岸海域300至600公尺深的海底，本次於東沙島海域附近尋獲，相當驚喜。

黄銘志興奮表示，由於國際上尚未記錄到抱卵的成熟個體，因此學者對於此蝦類成體大小，尚有諸多揣測，如今幸運採集到10隻成熟個體，包含抱卵的雌蝦個體3隻，是稀少珍貴的標本，絕對有助於了解蝦類生態。

黄銘志也感謝，此次鑑定蝦種過程，由國際螯蝦學會事務局長日本籍川井唯史博士一路協助，包括繪圖記錄、拍照此類蝦類的特徵，並共同發表在國際期刊甲殼類研究「Crustacean Research」上。黄銘志坦言，由於這10隻「海神後海螫蝦」相當寶貴，因此在鑑定工作完成後，已全數捐贈給國立台灣博物館保存，期望提供國內外學術單位研究參考。

(中時 )