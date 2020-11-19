嘉義市政府為推展低碳觀光，與台灣動力城市公司合作，自2015年在市區商圈設置11處租賃站，但推行失利，直到去年才拆撤基座及設備，市府追討違約金及租金，嘉義地院判決台灣動力城市公司給付1470萬多元。

判決書指出，嘉義市政府與台灣動力城市公司簽約租賃期間自2016年11月10日至2019年11月9日，按期繳納租金，租用市府提供的場地，營運公共電動二輪車租賃系統（ebike）。

契約期間台灣動力城市公司要提交營運報告、保養計畫、紀錄都沒繳交，拖欠租金，市府屢次限期改善未果。

台灣動力城市公司辯稱，應市府要求，為降低市議會刁難，而勉強答應租用場地，但要求所有租金用於宣傳宣導，如補助民眾租用，市府卻未應諾補助民眾租車子，且市府未善盡保護地點停車格，致使ebike車位被私自占用，租車民眾無法停車，抱怨連連，公司付租金卻是別人在用。

法院審理，台灣動力城市公司所辯解的，都無法具體舉證，不足採信，該公司有履約責任，判決該公司給付違約金及租金給嘉義市政府、市立體育場及市警察局共約1470餘萬元。全案可上訴。

(中時 )