韓國三星亞太主要代理商約70億聯貸案，19日由台銀完成籌組。台銀指出，為韓國三星在亞太地區主要代理商的至上電子，以及其子公司高照國際，各36億台幣及美元1.2億聯貸案，已在19日完成簽約，並由至上電子董事長葛均與台銀董事長呂桔誠共同主持簽約儀式。

台銀指出，至上電子涵蓋代理產品種類多樣化，應用範圍非常廣泛，是國內前三大專業半導體零組件通路商。儘管今年以來，整體經濟環境受到新冠肺炎疫情、美中貿易戰等外在諸多嚴峻挑戰，但至上電子今年前三季合併營收達971.5億元，仍較去年同期成長20.8％，EPS達2.85元，未來銀行團也看好至上電子在5G布建、雲端大數據、人工智慧產品應用及物聯網等新領域產品帶動下，可望持續擴大營運規模。

台銀說明，此次聯貸案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由台銀出任管理銀行及統籌主辦銀行之外，也邀集兆豐銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行、臺灣企銀及高雄銀行參與，參貸銀行共計9家，全案並有超額認購，充分展現金融同業對至上集團的支持。

(工商 )