《中高齡者及高齡者就業促進法》原訂在今年5月1日上路，但因疫情影響暫緩施行，原本以為會延至明年上路，但行政院已經核定，《中高齡者及高齡者就業促進法》將在今年12月4日正式施行。
《中高齡者及高齡者就業促進法》的相關子法，包括「協助在職中高齡者及高齡者穩定就業實施辦法」、「促進失業中高齡者及高齡者就業實施辦法」、「支持退休中高齡者及高齡者再就業實施辦法」、「補助地方政府設置銀髮人才服務據點實施辦法」及「促進中高齡者及高齡者就業績優單位及人員獎勵辦法」5子法及「中高齡者及高齡者就業促進法施行細則」等預計也會同步施行。
《中高齡者及高齡者就業促進法》其中最大的亮點在於對雇主繼續雇用依法退休（即65歲以上）勞工的僱用獎助，若達30％以上，且繼續僱用6個月以上，前6個月可每人每月補助1.3萬元，第7個月起改為每月補助1.5萬元，總共補助18個月。
(工商 )
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