國立台南藝術大學19日歡度24周年校慶，除舉辦一系列展演活動外，於校慶典禮進行名譽博士授證，授予藝術家黃光男名譽博士，表彰其在藝術文化領域之貢獻與成就。

黃光男為現任台南市美術館董事長，曾任行政院政務委員、台灣藝術大學校長、國立歷史博物館及台北市立美術館館長，著作有關美學、教育及博物館學近60冊，獲獎無數，畫作作品被典藏於國內外各地美術館。

黃光男致詞時表示，在座的學生可能對他很陌生，但他從30年前就和前校長漢寶德在此研討、評論，如何創造一處養成藝術人的家，也與後來歷任校長、代理校長一起努力，忘了自己其實是台藝大校長，看著南藝大從無到有、到好，至今燦爛成為新亮點，很高興能正式成為南藝大的一份子。

教育部次長林騰蛟也上台分享，身為黃教授的學生與有榮焉，他也提到黃光男戮力於公職工作之餘，不忘藝術創作，特別值得景仰，大家熟知華航機身的梅花圖樣即是出自黃光男老師之手。

今日校慶活動除頒發了名譽博士外，亦表揚音樂家盧易之、藝術家陳怡潔、導演傅榆等3位傑出校友。

典禮中也進行「科技部大專學生研究創作獎」榮譽頒獎，藝術史學系陳欐青同學在校學習期間學業成績優良，在老師黃猷欽的指導下，於今年科技部2689名大專生研究計畫中脫穎而出，特頒獎鼓勵。

(中時 )