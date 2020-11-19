藝術無界！國美館今天舉辦「攜手．譯藝非凡」專場手語導覽和創作活動，帶領台中市立啟聰學校聽障學生走進藝術世界，無障礙地欣賞展覽作品。國美館館長梁永斐表示，「文化近用」及「文化平權」是世界的普世價值，國美館積極為特殊需求族群，提供分齡分眾的近用服務。

國立台灣美術館特別為台中市立啟聰學校11名國中學生量身訂做「攜手．譯藝非凡」活動，安排互動性展覽參觀及創作工作坊活動，校方並致贈感謝狀給國美館致謝。啟聰學校校長王敬儒表示，很感動國美館長期推動文化近用，透過館校合作機制，讓聽障學生可以無障礙的欣賞展覽作品。

國美館推出「譯藝非凡」手語互動導覽，帶領聽障生走進藝術美學世界。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

台中市立啟聰學校致贈感謝狀給國美館館長梁永斐（後排右5）致謝。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

梁永斐表示，「文化近用」及「文化平權」是世界的普世價值，國美館積極為有特殊需求族群提供分齡分眾的近用服務。透過「攜手．譯藝非凡」的手語導覽和翻譯服務，接起國美館與聽障學生之間的橋樑。

梁永斐說，館方未來將擴大邀請多障別的學生至館體驗，擴大服務對象，另也會為重要展覽製作點字的內容，讓相關學校可運用於給視障學生的補充教材。

「攜手．譯藝非凡」活動由國美館近用服務志工小組負責導覽解說，以互動性導覽取代靜態的解說形式，在「滲透次元壁─台日漫畫美學當代藝術特展」中，甚至透過戲劇、遊戲、互動問答的方式介紹，讓參觀學生留下深刻印象。

(中時 )