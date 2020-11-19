美國海軍新聞網(USNI)17日報導，有鑒於設在日本的第七艦隊面對威脅仍有不足，美海軍部長布瑞斯威特出席海軍潛艦聯盟時表示，海軍打算於印度與太平洋邊界一帶成立新艦隊，以因應中國大陸在該區域帶來的海上挑戰。

布瑞斯威特開宗明義點出中國大陸在全球各地展現高度的侵略性。目前大陸在北極現身的頻率為有史以來最高，而先前他訪問遠東盟友與合作夥伴時，當地國普遍對中共的侵略性感到憂心。

甚至，他認為中共帶來的威脅為自1812年美英戰爭以來，美國主權面臨的最大挑戰。

布瑞斯威特坦承，雖然還沒有機會與代理國防部長米勒(Christopher Miller)討論該計畫，地點也未必會在新加坡；「但新艦隊會成立在印度洋與太平洋間的十字路口，屆時印太區將擁有我們的足跡」。

他解釋，不能只靠在日本的第七艦隊，美方有必要尋找類似新加坡、印度的盟友或夥伴；如果有一天美軍被捲入任何形式的爭端之中，擁有艦隊將是非常重要的事情。

布瑞斯威特認為，成立新艦隊可產生強大的嚇阻力。「因此，我們將建立第一艦隊」。新艦隊將部署於新加坡，或是更具遠征性的地方，以巡航於跨太平洋區，協助美方盟友與夥伴，也幫助美國自己。

USNI指出，第七艦隊作戰範圍涵蓋自國際換日線到印度與巴基斯坦邊界；第三艦隊則由國際換日線到美國西海岸。多年以來，美海軍徘徊在是否讓第三艦隊分攤第七艦隊的負擔；如果新建第一艦隊，將紓緩第七艦隊的壓力，並讓2位艦隊司令可投注更多心力到少數盟友與地理空間。

對於接下來的印度行，布瑞斯威特表示將與印度政府討論互助合作計畫。他坦言，僅靠美國無法與中國大陸抗衡，太平洋與其他國家都需要提供軍事與經濟協助，才能有效嚇阻中共。

五角大廈官員私下透露，布瑞斯威特早在數月以前便有成立第一艦隊的構想，並與艾斯培討論過，並獲得艾斯培支持。不過，包含第一艦隊的人數，如何與第七艦隊劃分作戰區域等具體事宜，布瑞斯威特都仍未說明。

海軍發言人則表示，成立第一艦隊的時間與地點都還未拍板。海軍會持續與指揮官、盟軍協調，並審查自身的組織結構與部隊態勢，確保海軍能最有效因應面臨到的全球挑戰。

(中時新聞網)