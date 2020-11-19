北市的山藥主要產區在陽明山，種植方式使用了屋簷上暱稱「天溝」的排水管，山藥與土壤沒有直接接觸，中間隔了一層稻殼讓山藥保持細皮嫩肉。（吳康瑋攝）

北市的山藥主要產區在陽明山，種植方式使用了屋簷上暱稱「天溝」的排水管，山藥與土壤沒有直接接觸，中間隔了一層稻殼讓山藥保持細皮嫩肉。（吳康瑋攝）

北市的山藥主要產區在陽明山，種植方式使用了屋簷上暱稱「天溝」的排水管，山藥與土壤沒有直接接觸，中間隔了一層稻殼讓山藥保持細皮嫩肉。（吳康瑋攝）

北市的山藥主要產區在陽明山，種植方式使用了屋簷上暱稱「天溝」的排水管，山藥與土壤沒有直接接觸，中間隔了一層稻殼讓山藥保持細皮嫩肉。（吳康瑋攝）

陽明山氣候溫差大、土壤中富含礦物質，北市產業局指出，因為整體水源乾淨無污染，更能嚴格遵守安全栽培方式，加上鄰近保護區土地沒有過度使用，產出的山藥品質特別好，肉質細緻、黏液豐富，在陽明山平菁街，還有一間由農會輔導的青年農民劉嘉玲跟老公所開的特色饅頭店，使用自家種植的山藥打造在地土產首選，Ｑ彈有勁、好吃又獨特。

產業局表示，北市的山藥主要產區在陽明山，種植方式使用了屋簷上暱稱「天溝」的排水管，山藥與土壤沒有直接接觸，中間隔了一層稻殼，作用在讓山藥保持細皮嫩肉，讓山藥採收時可維持塊莖完整無破損，產期從每年的11月開始至隔年的4月份止，民眾除了可以親自至陽明山產地購買外，搭乘捷運至台北市農會經營的花博農民市集及建國假日花市等地，較方便購買。

產業局說，每週六、日在圓山捷運站1號出口的花博農民市集，也都有很多青農帶著自己種植的山藥及其各式加工品前往展售，有興趣的民眾可以前往挑選，此外，民眾若想投身山藥產季，藉由產季了解種植栽種方式，可也可以計畫一趟北農遊趣，走進士林陽明山山藥園，體驗認識山藥獨特性，除了了解山藥特色及山藥饅頭等DIY活動，更可以到山藥園巡禮，攜家帶眷都非常適合。

(中時 )