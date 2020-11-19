上緯投控（3708）伴隨風電材料出貨放大，營收一路攀升，前10月營收年增48％，創同期新高。董事長蔡朝陽指出，第四季營收可望維持第三季水準。明年看好碳纖維複合材料成長動能，加上風電葉片樹脂新增兩客戶，營收可望有兩位數成長。

蔡朝陽說，碳纖維複合材料明年成長有望達80％；新材料事業的環保耐蝕材料估可成長10-20％，風電葉片國際市場新增西門子歐洲及印度訂單，第四季及明年第一季開始出貨，出貨量分別為6,000噸及2,000噸，挹注營運推進能量。

上緯第三季營收季增27.5％，年成長96％，毛利率19.12％，較去年同期增加0.7個百分點，獲利年增381％，EPS2.41元；前三季EPS達5.63元。

上緯指出，第三季新材料事業營收佔比83％，碳纖維複材從去年同期2％大幅提高至17％；其中，新材料事業的環保綠能營收佔比從去年同期54％提高至71％；環保耐蝕材料約23％。

伴隨大陸、國際訂單布局漸收成效，目前大陸市場營收佔比約81％，國際市場從13％推進至15％。

上緯認為，風電葉片估計國際市場成長率會高於大陸，對於供應給國際整機廠有信心。短期目標除風電葉片樹脂新增MHI Vestas、上海電氣等國際大廠客戶，碳纖複材新增GE、上海電氣等國際大廠客戶，碳纖台灣廠與江蘇廠也將持續擴充產能。

上緯規劃下半年大陸江蘇廠擴線，從14條線再增12～15條生產線；其中，原14條線月產1萬公尺，新線月產約2萬公尺，預計下半年陸續開出。台灣規畫從2條線再增5條線，預計明年第二季開出。

(工商 )