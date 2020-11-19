隨著美國總統大選大局已定，連任失利的總統川普對外行程大幅減少，若無意外也將於明年1月20日後離開白宮，不過，他至今不承認敗選並宣稱將展開法律戰。對此，北市議員苗博雅在政論節目中則說，假設說川普賴在白宮不肯搬走，其實被國會認證的下一個總統是可以行使他的總統權力的。

苗博雅日前在政論節目《新聞面對面》中談到，「美國是國會說了算，國會確認大選結果，那麼下任總統人選就會確定，川普可以繼續賴在白宮沒錯，可是美國並不是規定在白宮的那個人就是總統，白宮是總統的住所，假設川普賴在白宮不肯搬走，還宣稱自己是總統，那麼被國會認證的下一個總統，是可以行使他總統權力的。」

苗博雅指出，其實美國的社會很奇妙，跟台灣不大一樣，美國的國家認同是很強的，不分黨派都認美國那面旗子，不管是川普說讓美國再次偉大也好，或者拜登說要讓美國重回世界領導地位，這些選總統的爭議都會在明年一月劃下休止符。

另外，其實拜登也曾在6月初的一場採訪中表示，「絕對相信軍隊會以極快的速度，護送他（川普）離開白宮」。

(中時新聞網)