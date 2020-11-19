台中市議員何文海19日接獲廠商投訴，市府釋出精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，但廠商發現全棟被一家大廠全包租，經發局表示，第一階段抽籤的廠商，並抽中首位順序籤，申租1至6樓，標準廠房已無其他剩餘單元，相關規則於抽籤前，已向申請者告知說明，完全合法。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，市府為減輕中小企業負擔，釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價300元價格出租，公告以來吸引許多傳統產業、台商回流及電商製造業積極搶進。

何文海表示，很多小廠商向他投訴，抱怨38個標準廠房單位，遭一家大廠全棟租走，失去當初市府所稱要減輕中小企業負擔的美意，讓他們望標準廠房興嘆。

市府為緩解企業廠房需求，帶動產業聚落發展，投入13億餘元，於精密機械科技創新園區二期西側1.65公頃土地興建智慧綠建築標準廠房，為地上6層、地下1層鋼筋混凝土建築物，單元坪數為108坪至451坪。

經發局指出，精密園區標準廠房出租抽籤分兩階段辦理，第一階段以出租一整層樓為主，如有剩餘單元，才會進行第二階段抽籤，相關規則於抽籤前，皆已向申請者告知說明。

18日第一階段抽籤的廠商，向經發局申租1至6樓，並抽中首位順序籤，所以標準廠房已無其他剩餘單元。

(中時 )