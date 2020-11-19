住這裡，福利真好！大村鄉公所受惠於正新輪胎已故創辦人羅結夫妻遺產稅挹注，鄉民享有生育補助、敬老金、意外險，近日更喊出全鄉每人2000元的關懷禮金，果然成功吸引人口回流，光9月單月就遷入369人，現有人口數達37630人，創下近年新高，也成為全縣極少數人口逆勢成長的鄉鎮。

受到人口高齡化、大台中都市磁吸效應，彰化縣近年人口數逐年緩步下滑，全縣總人口數平均每年減少約5000人，26鄉鎮市人口數，多數亦呈現每月緩步下滑。

大村鄉長游盛強調，大村鄉不只福利好，還有許多上市櫃大公司，帶動在地就業，加上近十年正新已故老董羅結夫妻遺愛鄉里，地方大型公共建設增加，生活機能愈來愈好，歡迎更多青年和年輕夫妻遷入設籍，搬來大村享受福利好生活。（謝瓊雲攝）

大村鄉近年加碼社會福利，鄉民可享生育補助6000元，重陽敬老禮金65歲以上3000元，90歲以上有6000元，百歲人瑞一萬元；9月又喊出將發給全鄉每人2000元的現金關懷禮金，且可望年年都有，鄉民保險也一併調高至100萬，果然讓下半年遷入人口明顯激增。

根據戶政資料顯示，大村鄉人口自2010年人口數3萬6597人，至2019年為3萬7124人，人口增加527人；但今年下半年起遷入人數明顯增加，6月至8月遷入人口數逐月增加，都有上百人，9月更多達369人。今年人口相較去年已增加506人，形同這大半年來鄉內人口，已超越過去10年累積的人口成長速度。

員林戶政所證實，過去3個月來確實包含員林市在內，有不少民眾把戶籍遷至大村鄉；戶所人員更私下笑言，若以一家3口為例，遷戶籍需換發身分證、戶口名簿共180元作業規費，就可以多領到6000元，實在太划算了！

大村鄉長游盛表示，因鄉內有正新輪胎、華豐橡膠和美利達自行車等知名上市公司，帶動在地就業，人口一直都很穩定，中山路上還有好幾家國際知名大品牌進口車廠展示間，也顯見隱形冠軍們的消費實力。

游盛笑說，大村鄉近年不只福利好，公共建設也愈見完善，大村火車站前後站門面整修，已成通勤大站，更要感謝正新已故老董羅結夫妻遺愛鄉里，公所財政充裕，有配合款可爭取中正西路拓寬、活動中心、聯合托兒所和日托長照大樓等建設，生活機能愈來愈好；鄉內都市計畫區內的新建案還有300多戶，歡迎青年與年輕夫妻都搬到大村鄉來居住、生活，享受福利好生活。

(中時 )