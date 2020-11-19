第五屆亞洲手創展於今（19）日登場，將於松山文創園區展出四天，每年手創展都會吸引世界各地的買家、賣家，今年因疫情關係讓許多品牌減緩海外銷售的機會，因此今年主題為「重新鏈結Reconnect」，盼集結各方力量支持各方創作者，串連來自10座城市超過300個以上手創品牌，喜歡獨特設計、手創的朋友可以到場看看。

本次展區線上線下共有五大主題區，於松山文創園區內於三、四、五號倉庫中展示，在三號倉庫中為跨界合作主題區，展示SHOPLINE開店平台的風格電商，以及原住民族特色商品，其中「拿鞘Nature」由兩位年輕人劉大衛、林駿逸所創立，將每年從檳榔樹上掉落的廢棄鞘葉，轉化成符合現代生活的用品，如吊燈、收納盒、器皿等，創造友善土地價值。

圖二：同樣位於3號倉庫的桃布里，以月桃織品與異材質的搭配，創作具手作溫暖又有設計感的作品。（亞洲手創展提供）

圖三：位於4號倉庫的日常經典TAGather Goods，顏色鮮明有特色。（亞洲手創展提供）

四號倉庫是RECONNECT主題區、產業鏈結主題區，聚集許多具新創性、個性量產與在地製造等特質的品牌，其中「日常經典TAGather Goods」以台灣日常生活為元素，以鮮明的色彩呼應土地與城市意象，明亮的個人風格深受知名設計師古又文喜愛，受邀參與2021春夏系列商品設計。

五號倉庫為亞洲特色主題區、初心療癒主題區、香港主題區，集結來自日、韓、泰、澳門等國外品牌以及台灣本土品牌一同策劃，其中泰國「Vorfur臥佛牌」展出許多特殊泰式香氛外，這次還特別與POP UP ASIA 合作滿額禮，現場消費滿3000即可到臥佛牌展位兌換「臥佛牌青草膏」一罐，消費滿1萬可兌換肩頸芳療服務乙次或23K皇家金箔皂一顆，帶你一同體驗滿滿的泰式風情。

(中時 )