台灣自2017年2月6日正式成為繼印度後亞洲第二個實施零撲殺政策的國家，但街頭上每天依舊有不計其數的貓狗流浪著，飢餓、毒殺、疾病、虐待的事件不時發生。沈嶸認為，動物棄養問題源自於責任感的缺乏以及對動物生命的不尊重，如果棄養問題仍持續存在，僅僅只是執行零安樂死，無法根本解決流浪動物問題，有鑑於此，她發起「每月捐十萬持續二十年」公益活動，也能幫助到流浪動物，以實際付出藉由一己之力引發更多社會上對於流浪動物的關注與支持。

沈嶸11月捐款10萬元給「財團法人流浪動物之家基金會」，工作人員告訴沈嶸基金會在貢寮的保育場目前收容八百多隻狗，每月支出於流浪傷難動物的救援醫治大約花費200萬，由於今年大環境以及疫情影響都募不太到款，基金會每個月大約透支30-50萬實在是很吃緊。基金會呼籲各界多多捐款幫助救援毛小孩，目前比較需要的是社會大眾的捐款或貓狗罐頭、飼料等物資捐贈。

沈嶸說自己雖然身為命理老師，看過許多人的命格有分貧富貴賤，但是對於被棄養的流浪貓狗而言，他們的生命別無選擇，甚至連下一餐在哪裡都不知道，甚是可憐。

她希望能藉自己綿薄之力，讓更多人重視毛小孩生命權益：「能救幾隻就是幾隻，期望此舉能拋磚引玉，讓大家看見流浪動物議題，因為我們都共同生活在地球，地球是我們的家，所有的生命應該互相幫助，以維持地球穩定與和諧，讓生命都能夠獲得應有的尊重和愛。」

(中時新聞網)