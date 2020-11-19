苗栗縣128縣道通霄至銅鑼段道路，因道路寬度不足且彎曲視線不佳，地方鄉親期盼拓寬、截彎取直多年，但因涉開發石虎棲地及用地徵收問題，10年前通過環評後遲未開發，工務處指出，第一期工程16日已通過環評大會審議，通霄交流道苗36路口至烏眉國中段，預計11月底提送公路總局爭取經費。

苗栗縣128縣道通霄至銅鑼段道路拓寬改善工程，自2010年2月通過環評後10年未開發，2015年興辦事業計畫許可也已屆滿3年，工程重啟需先提出環境現況分析及對策檢討報告，並通過環評大會審議，才能向中央爭取經費，此拓寬工程受到地方鄉親及議員強烈關注。

工務處指出，128縣道通霄至銅鑼段道路拓寬工程分4期進行，第一期工程通霄路段交流道至烏眉國中拓寬改善工程，預計從現行路寬約8米拓寬至15米，經費需2億元，地方政府自籌15％，由於此路段鄰近通霄交流道及學區，民眾反映上下班車流壅塞，常有人車爭道危險，人口集中，拓寬改道急迫，因此優先辦理。

交通規畫科指出，現在辦理開發工程都很注重生態，工程除了依循過去記錄及現況道路二側之土地利用型態，預測未來可能路殺點位，針對可能路殺點位也規畫速限交通號誌、警示標幟、測速照相、警戒線、防護網及地下通道等，減少野生動物路殺；由於該路段迄今未發現石虎蹤跡與石虎路殺事件，評估拓寬此路段對生態影響較小。

(中時 )