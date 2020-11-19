苗栗縣政府推廣閱讀，三義高中20日也將迎來新的社區共讀站。（苗栗縣政府教育處提供／巫靜婷苗栗傳真）

慈濟援建苗栗縣4所國中校舍，最後1所完工的縣立苑裡高中國中部校舍，將於20日揭牌啟用，校方為紀念慈濟援建大愛，新校舍取名自證嚴上人祈福語，分別為「修福、日月、持慧、乾坤」，充分展現對學生的期許。另外，三義高中改造圖書館，合併運用1、2樓空間，作為新的社區共讀站。

慈濟減災希望工程，援建苗栗縣4所國中汰除老舊校舍，後龍國中、造橋國中及公館國中援建工程均已完工，最後1所縣立苑裡高中國中部校舍歷時2年多完成兩期工程，20日將配合校慶揭牌啟用，新建3棟建物（含78間教室)及1間活動中心，可做為師長辦公的行政大樓、普通及專科教室及畢典等活動場所。

縣立苑裡高中校長張逢洲表示，行政大樓命名為修福樓，希望教育過程都能秉持這樣的理念，學生們在日月樓上課，是期許他們不管做任何事情，都能日以繼夜努力，與日月爭輝。教育處指出，校舍重建期間，不只是慈濟援建的資金挹注，縣府也投注1300多萬搬遷安置及教學設備等經費。

苗栗縣政府推廣閱讀，2017年起預計完成31所學校圖書館空間改善，教育處另指出今年繼烏眉國中、頭屋國中後，三義高中也改善圖書館空間，建置嶄新的社區共讀站，新改造的圖書館規畫多樣化的閱讀空間，1樓為休閒閱讀空間，2樓可供團體討論；年底前海寶國小、竹南國中、公館國中也將陸續啟用共讀站。

(中時 )