金融業出包頻頻，理專A錢的A錢、系統亂的亂、還有狂虧的，金管會開單不手軟。金管會19日公布金融三業最新裁罰狀況，2020年以來銀行局已開單裁罰7件、5,150萬元、保險業則開單61件、1億700萬元、證券業則裁罰1,794萬元，金融業整體已吃了1億7,644萬罰單！

銀行局指出，2020年以來至11月，銀行業已有7件裁罰、5,150萬元，其中歷年裁罰金額最大的三件集中在理專A錢案，包括：永豐銀、玉山銀、彰銀，都因為理專挪用客戶資金、與客戶異常資金往來而各被罰1,200萬元。

保險局則指出，202年以來至10月底，保險業已有61件、1億700萬元，其中歷年裁罰金額最大的前三件為2019年南山人壽因為新系統「境界成就計畫專案」頻頻出包案被罰3,000萬元、2020年新光人壽被金檢發現多項缺失，內控有嚴重缺失被罰2,760萬元、遠雄2018年辦理自地自建不動產投資開發作業涉利害關係人交易被罰1,440萬元。

證期局則統計至2020年10月底共開罰1,794萬元，已超越歷年全年的罰款。其中歷年裁罰金額最大的前三件為2019年德信證券240萬元、2020年華南永昌證券144萬元、2016年康和證券120萬元。

2019年德信證券子公司德信冠群創投投資獨身貴族等三家公司，發生重大虧損，涉督導不周，加上自營投資未落實內控制度相關措施，已違反證券管理法令，被開罰240萬元；2020年華南永昌證則因為因權證交易避險不及狂虧47億元，被金管會開罰144萬元；康和證券則因為有規避及妨礙金管會查核之情事被罰120萬元。

(工商 )