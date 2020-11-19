中信兄弟球星林智勝為原棒協理事長，今日出席年度盛事關懷盃開幕儀式，他前陣子腳踝韌帶斷裂開刀，穿戴固定器仍堅持到場，這也是他開刀後首度參加公開活動，先前已表態不會行使自由球員權利，而兄弟又輸掉總冠軍賽，他則鼓勵球員，「冠軍總有一天會拿到，時間長或短而已。」

林智勝上個月底剛開刀，他表示復原進度算快的，「周後就開始復健，但過程辛苦，現在還是疼痛，但怕沾黏還是要一直動，現在活動角度比較好了，所以可以出席活動。」林智勝身為原棒協理事長，不想錯過關懷盃，他開玩笑說自己就算坐輪椅也要來，「這一定要來，現在走路很正常，但怕韌帶問題還是要固定住，所以先穿鋼鐵人的腳。」

林智勝季末時因跑壘不慎腳踝大扭傷，因此無緣參加總冠軍賽，而兄弟今年又輸給統一獅，林智勝則說自己也有看比賽，「拿3勝1敗大家都以為我們是冠軍，但棒球就是這樣，誰堅持到最後就是冠軍，就跟大餅（林岳平）說的一樣，輸掉比賽又不是輸掉人生，他講得非常好，可能也有激勵到他們的球員。」林智勝強調，冠軍總有一天會拿到，時間長或短而已。

林智勝目前則專心復健，至少需要半年，自己也希望完全恢復後再回到球場，不然怕球迷更失望。

先前林智勝已經表態不行使FA權利，不過認為身為職業球員應該要試試看水溫，「有能力就做，林宥穎、賴鴻城、思齊都很好，這樣也不佔18人名單，對球隊也有利。」

(中時 )