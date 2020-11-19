跟蹤、騷擾衍生案件頻傳，我國研議多年的「跟蹤騷擾行為防治法」立法，再度引發關注。針對部分學者專家質疑，警政署指出，為保障國人生命、身體安全及防治性別暴力，警政署推動「糾纏犯罪防治法」立法，將糾纏行為犯罪化，設計警察預防危害機制及法院保護令制度，並配合網絡單位實施行為人處遇，期能有效防範糾纏行為，草案正於行政院審議。

警政署表示，糾纏行為是針對特定人反覆或持續的侵擾，被害人為女性及行為人是男性的比例均約8成，性別分布差異明顯，屬於性別暴力，其成因與迷戀、追求（占有）未遂、權力及控制等要素相關，具有發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高等特徵。

該行為若發生在不具親密關係的當事人之間，被害人無法獲得家庭暴力防治法的保護，雖然該行為是與性或性別有關，得適用性騷擾防治相關法令，現行法卻有除肢體碰觸外僅處以行政罰鍰、部分場域行政罰鍰僅及於機關或雇主等不足;另研究顯示，糾纏行為人多有不同程度的心理、人格障礙或思覺失調症等，單仰賴司法處罰手段，實難以治本。

警政署表示，結合我國法制及實務現況，將對於特定人反覆或持續的性騷擾視為糾纏犯罪，能將資源投入預防高風險及高惡害的案件發生，且採「先行政調查、後刑事偵查」的漸進規範，可以讓公權力在此類具高度主觀評價的案件中保有緩衝空間，不致引發國家控制網擴張的疑慮，最後透過網絡單位配合，構建完整之保護及處遇體系，實現補足我國性別暴力防治最後一塊拼圖的初衷。

(中時 )