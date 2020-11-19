機車與大貨車擦撞路口，事發當時為閃光號誌，清水警方會勘後將建議交通局調整時段。（民眾提供／王文吉台中傳真）

逢甲大學大一余姓男學生18日晚間騎車雙載女同學，行經台中市梧棲區中央路1段，與大貨車擦撞，余男重傷不治，後座女乘客仍在醫院治療中。肇事原因警方正調查釐清，由於機車與大貨車擦撞路口，事發當時為閃光號誌，清水警方會勘後將建議交通局調整。

警方調查，死亡騎士為18歲余姓男子，當時騎乘普通重型機車，搭載19歲李姓女子，18日晚間8時許行經梧棲區中央路1段，與63歲陸姓男子駕駛的營業大貨車碰撞。

騎士余男因頭、胸部傷勢嚴重，送往沙鹿光田醫院急救後宣告不治，後座乘客李女頭、胸部等多處擦傷，目前仍在梧棲童綜合醫院治療。

清水分局長張啓祥今日上午率交通組長蕭啓宏到場會勘，發現該路口號誌於6-8時及18-20時為正常號誌外，其餘時段為閃光號誌，將建議交通局更改0-6時為閃光號誌，6-24時為正常號誌，並加強取締該路段交通違規，另分局將增設爆閃燈，提醒用路人注意行車安全。

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