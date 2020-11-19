空軍F-16戰機執行夜航訓練，從花蓮空軍基地起飛，2分鐘後就從雷達上消失，上校飛官蔣正志失蹤。退將于北辰分析表示，資深飛官較相信儀表，之所以會迅速墜落，不排除空間迷向。
于北辰接受《觀點-唐湘龍時間》專訪時表示，飛行員在夜間鑽進雲層時，到了晚上雲看來是一片漆黑，空中是一片漆黑，飛行員會誤判空間的方向，會覺得上面可能是天，也可能會覺得上面變成海。因為人會依據生理，還有飛行的高度，還有飛行時G力加在身上，而有不同的感應跟想法。
于北辰指出，越資深的飛行員和新進飛行員不一樣。越資深的飛行員，越相信儀器飛行。年輕的飛行員飛上去，會覺得就按照身體的反應、腦的正常判斷。像蔣正志上校這種資深飛行員，會非常相信儀器飛行，儀器裡有個空間量度表，上下左右，哪裡是天、哪裡是地，很清楚。
于北辰接著表示，可是為什麼這麼資深飛行員會產生誤判空間方向這種狀況？空軍司令熊厚基上將說，在高速飛行高空時，不管人抬頭或低頭，或是左看右看，會產生恍惚的感覺。空軍飛行員常講一件事，常常不能對決定產生後悔，後悔就沒有下一次了。這次飛官蔣正志最後的通聯紀錄，在事發前的4分51秒都講沒有問題，無線電的反應也非常正常，之所以會迅速在這個時間墜毀，熊厚基上將也指不排除空間迷向。
(中時新聞網)
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