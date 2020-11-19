攝影好手Wade Lee，利用空拍機捕捉到嘉義一秘境的超美畫面。(圖由Wade Lee授權提供)

太吸睛！攝影愛好者Wade Lee日前在嘉義中埔縣發現一秘境，他利用空拍機偶然拍下這超美的一幕。從照片可以看到豆腐岩有如一副大鍵盤，恰巧座落在溪裡。而他也將照片上傳到當地社團，獲得網友一致好評「果然是中埔故鄉最美。」

Wade Lee表示，他會發現這秘境完全是意料之外。他說自己日前正準備前往嘉義的中埔落羽松進行拍攝，便先使用google map場勘地形，結果他從地圖上發現有一處神似鍵盤的地景，便立馬出動空拍機，果然捕捉到這一幅超大鍵盤。

而他也將照片發到嘉義當地社團「嘉義之美」，並在文中說道，「今天提早下班回家的路上撿到了一副鍵盤。」美照發出後果然獲得網友一面倒的誇獎「讚！嘉義也有豆腐岩」、「超有才的！」、「真的好像。」其實並非當地的熱門攝影景點，是位在鄉間小路上，所以會發現真的全是偶然。

而根據野柳地質公園的官網資料顯示，豆腐岩的形成，需要有兩組相互交錯的節理，在海水的侵蝕作用下被切割成一塊塊的方格，表面有如一塊塊的豆腐，故稱為豆腐岩。

(中時新聞網)