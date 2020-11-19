空軍花蓮基地上校飛官蔣正志17日駕駛F-16A戰機夜航訓練失聯，至今仍下落不明，軍方救援任務持續進行，全力搜救。卻有大陸網軍散播假訊息，指稱失聯飛官降落廈門機場準備向大陸軍方投誠。對此，國防部譴責大陸網軍，此舉是散布假消息、消費失聯飛官。

蔣正志上校所駕駛的F-16戰機於17日進行例行夜航訓練，卻在2分鐘後失聯，而搜救行動進入第3天，卻遲遲未搜所到機身與人；嚴德發今(19日)在立院證實，海軍錦江級艦於18日上午9時3分在距岸9浬處接獲到失聯的戰機FDR信標（即飛行資料紀錄器Flight Date Recorder，俗稱黑盒子），已委託民間具有專業、打撈日前幻象戰機失事經驗的銓日儀公司打撈。

而大陸網軍在網路上傳影片，指稱指蔣正志已投誠，對此，國防部發言人今晚在臉書PO文表示譴責，「讓我們同聲譴責中共網軍，散布假消息，消費失聯飛官！」、「我們嚴正譴責造謠者，國軍官兵堅守崗位，用生命捍衛家園，用熱血守護國人，絕不容許造謠者踐踏官兵守護國土的信念！」

國防部指出，軍第5聯隊蔣正志上校訓練意外失聯事件，昨日在距岸9浬處，接收到飛航資料紀錄器訊號，國軍持續進行搜救工作，絕不放棄任何希望！ 國軍迄今共動用25架次飛機、34艘船艦，動員官兵於東部沿岸海灘搜尋，國家搜救中心、海巡署、空勤總隊、地區漁會也全員動起來，同時持續全方位搜索，請每位國人跟我們一起祈願，讓所有出勤的人員能順利執行任務，帶著蔣上校一起回家！

國防部強調，此時此刻，國軍也依然堅定地嚴守崗位、克盡職責，保持正常運作，做好戰訓本務整備，守護我們熱愛的家園。

(中時新聞網)