基隆市政府要求各級學校配合營養午餐的契約修正，要求使用國產豬，並「主動出擊」，帶隊到供應營養午餐團膳業者廠區進行稽查。（基隆市教育局／吳康瑋基隆報導）

基隆市政府要求各級學校配合營養午餐的契約修正，要求使用國產豬，並「主動出擊」，帶隊到供應營養午餐團膳業者廠區進行稽查。（基隆市教育局／吳康瑋基隆報導）

基隆市政府要求各級學校配合營養午餐的契約修正，要求使用國產豬，並「主動出擊」，帶隊到供應營養午餐團膳業者廠區進行稽查。（基隆市教育局／吳康瑋基隆報導）

因應明年開放萊豬進口，基隆市政府要求各級學校配合營養午餐的契約修正，要求使用國產豬，近日市府教育處、衛生局「主動出擊」，帶隊到供應營養午餐團膳業者廠區進行稽查，除了檢驗豬肉來源、產地，更確保供應量可以穩定供應至明年，市府堅持要給孩童食用國產豬，絕不會使用萊豬。

教育處指出，日前跟著檢驗人員的腳步走進業者廠房內督導檢驗流程，並確認食材供應、衛生狀況及製作流程等方面沒有問題，業者也允諾在生鮮、調理豬肉等之原產地都是台灣，此外，業者在9月即已先切結使用國產豬，明年也絕對會依契約辦理，沒有問題。

教育處表示，市府會要求各校在午餐契約中明定，肉品與蛋品一律使用國產食材具CAS驗標章或生產追溯標章，並且要求豬肉及其加工再製品一律使用食材來源為台灣產地的國產食材等條文納入契約，保證學童食用在地且安全的食材。

教育處強調，對於違反契約罰則部分，除針對未使用國產肉品蛋品處罰記點15到20點，若廠商混充、冒用國產食材標章情形，也額外再加記15到20點，累計達20點者，除罰款之外，更會被終止契約，教育處已函文要求各級學校12月1日前完成、私立國中小幼兒園也將比照辦理，完整落實學童營演午餐的食品安全。

(中時 )