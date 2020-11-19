智邦（2345）靠100G交換器揚威，又靠400G交換器立萬，但除了交換器之外，智邦近幾年又鴨子划水地研發了多款秘密武器，包括人工智慧（AI）、開放網路（open Networking）作業系統與硬體設備、開放電信網路基礎架構都傳出了新布局，射三箭的智邦有望在交換器之外，另闢新戰場，並追求新成長。

當別的廠商都忙著搶訂單的同時，智邦則持續與不同領域的新興科技公司合作，將研發的領域從既有的網通跨出去，以智邦科技過去幾年持續投入的重要研發項目來看，包括開放網路、AI人工智慧、高速毫米波傳輸等等，其中有多項關鍵技術都將改變雲端資料中心、企業網路、甚至是技術要求更高的電信網路基礎建設的面貌。

除了既有的網通領域之外，智邦也經由與新創公司的合作，將觸角伸向高速運算、AI、光學、衛星、量子等全新的領域，智邦直言，「幾乎每個月都有新的合作案在談」。

經過多年的深蹲，智邦在AI人工智慧部份已經開花結果，由其開發的AI人工智慧網路應用產品已在前兩年量產出貨，估計明年來自AI人工智慧相關產品線的營收貢獻有機會上看一成。

智邦指出，其實早在幾年前智邦即針對資料中心基礎建設所產生的海量資料高速運算需求，投入開發AI加速卡，第一代量產產品為人工智慧推論（Inteferenceing）加速卡，今年上半年則進一步跨入人工智慧訓練階段，開發生產AI訓練加速卡，現則著手規畫深度學習階段的技術與產品。

在開放網路部份，智邦也是深耕已久，包括開放運算計畫OCP（Open Compute Project）、電信基礎建設計畫TIP（Telecom Infrastructure Project）、開放網路基金會 ONF（Open Networking Foundation）智邦都是先期會員，包括用於雲端資料中心的SONiC網路作業系統（NOS）、企業開放網路作業系統DENT，智邦也都有參與開源技術發展的工作。

智邦直言，開放網路的發展不只應用在雲端資料中心而已，過去幾年也已擴及電信網路基礎建設領域，身為TIP創始初期會員的智邦也跟進參與了多項電信網路基礎建設的開放網路技術項目，其中包含分散式行動基地台回傳路由器（DCSG: Disaggregated Cell Site Gateway）、提供不同資料中心間傳輸需求的光纖傳輸產品Cassini、以及開放網路架構的Wi-Fi產品等等，並成功出貨給北美、中南美、歐洲、東南亞等地的電信網路營運商。

(工商 )