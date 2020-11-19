蘋果周三宣布針對小型軟體開發商調降平台抽成的方案，抽成費率由30％砍半至15％。不過，部份批評人士指出，蘋果此一調降費率的動作不過是在擺樣子。

蘋果表示，從明年起在App商店年營收低於100萬美元的開發商，平台抽成費率將只抽15％，而非目前的30％。

蘋果App商店的抽成費率與規定備受包括微軟、Spotify、Match與Epic Games等軟體大廠，以及新創與小型開發商的批評，宣稱蘋果的費率剝奪消費者的選擇，同時也抬高App的價格。

對於外界的批評，蘋果過去都宣稱其收費規定對所有開發商一視同仁，而App商店可幫助開發商觸及全球175個國家的廣大客戶，同時不用擔心支付系統的問題。

Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）表示，「調降費率原本應該是好事，但蘋果此舉卻是透過精算後打的好算盤，一方面分化App的開發商，同時又保有其App商店與支付的獨占優勢，所以說其所謂的公平對待所有開發商的承諾又跳票了。」

根據穆迪的報告，估計會有數千家小型開發商可受惠調降平台收成費率，但對蘋果的營收衝擊還不到1％。

穆迪資深信評主管賈西（Raj Joshi）指出，「蘋果對小型開發商調降平台抽成費率對其信評具有正面的影響。」

去年會計年度蘋果服務部門總共貢獻蘋果537.7億美元的營業額，其中App商店是重要來源，顧問業者Sensor Tower預估，在180萬個App中年營業額超過100萬的僅0.2％，但這0.2％的熱門App對平台抽成收入的占比就高達92％。

不過，長期研究蘋果的Loup創投分析師蒙斯特（Gene Munster）則預估，可望受惠平台抽成費率的小型開發商，對App商店營業額的占比達20％，他因此將蘋果明年會計年度App商店的營業額預測值調降至142億美元，較未調降費率前下修16億美元。

(工商 )