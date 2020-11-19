南韓四大公共財之一的孔劉，在韓劇《咖啡王子一號店》、《鬼怪》及電影《熔爐》、《屍速列車》的精湛演技，讓他從出道至今仍是萬千少女的男神；近期他到網路節目《文明特急》宣傳新電影《複製人徐福》，意外揭露《屍速》中一經典畫面引起討論，但並非他本人。

孔劉受訪時談起過往拍戲發生的各種經驗，提到在《咖啡王子一號店》播出後，獲得許多觀眾喜愛，他也因為這部戲，連續10年成為咖啡品牌代言人；而被問及自己最喜歡哪個演過的角色，他選了《鬼怪》裡的金信，他表示「金信是令我最心痛的角色，是有很多痛苦經歷的角色」。

孔劉揭露《屍速》中一經典畫面引起討論，但並非他本人。(圖/ 摘自東網)

另外主持人提到孔劉在《屍速列車》裡，有不少帥氣場面，其中一幕從列車上一躍而下，相當催淚，當初引起影迷們熱烈討論，沒想到孔劉笑說，那一幕其實是請替身上場，並非他本人，也讓主持人很訝異。

孔劉在電視劇《鬼怪》之後，把重心放在大銀幕上，下個月他和小鮮肉朴寶劍合作的《複製人徐福》將要上映，他也呼籲影迷進場看電影，記得做好防疫措施，先謝謝大家支持。

(中時新聞網)