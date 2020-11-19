長期關心弱勢張榮發基金會，有感受疫情影響，植物人安養經費及設備籌募不易，捐助15萬元，協助化痰機一台及六座防燃床頭櫃，其餘作為支持常年安養服務。（創世基隆願提供／吳康瑋基隆傳真）

長期關心弱勢張榮發基金會，有感受疫情影響，植物人安養經費及設備籌募不易，捐助15萬元，協助化痰機一台及六座防燃床頭櫃，其餘作為支持常年安養服務，於17日上午10點半，由榮發基金會執行長鍾德美代表受贈，並率領團員擔任一日愛心義工，協助整理上千張捐贈發票。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，植物人因疾病或突發意外導致家庭面臨破碎，照顧植物人是一條漫長且艱辛的道路，經濟與照護的壓力常常拖垮整個家庭；今年疫情嚴重影響百業，社福更是咬牙苦撐，秉持成立理念，為弱勢挺身而出，也盼藉由拋磚引玉號召各界，一同有錢出錢有力出力，陪伴植物人共渡難關。

創世基金會基隆院長李淑婷表示，創世基金會基隆院目前安養56位植物人，到宅服務80幾個家庭，因疫情影響，上半年安養院入不敷出，但植物人安養服務不能中斷，一位植物人一日仍需安養經費，期待各界細水長流，積少成多，一起用愛灌溉這些默默生活的植物人。

(中時 )