近日在大陸網上盛傳一則消息稱，廣西靈山縣最近成立了了一個名為《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組，還附上一張該縣官方紅頭文件的照片。許多網友認為，公然在官方文件上用此粗鄙言辭，可能是網友惡搞或造假的新聞，但經媒體致電詢問，該縣文化旅遊主管官員已證實確有此事。網友驚訝之餘腦洞大開，紛紛做出回應，有網友稱「明年成立一個〈武則天她爸在哪裡〉工作組，可以再要一筆經費」。

據《澎湃新聞》報導，在大陸盛行的微信朋友圈、新浪微博等多個網路平台上，最近流傳一張廣西靈山縣人民政府辦公室紅頭文件圖片，檔標題為《靈山縣人民政府辦公室關於成立〈武則天她媽在欽州〉歷史文化研究工作組的通知》，通知內文指出，成立《武則天她媽在欽州》是為挖掘靈山歷史文化遺產，豐富靈山歷史文化底蘊，保護和傳承山歷史文化。

廣西成立《武則天她媽在欽州》歷史研究工作組，獲官方證實不是假新聞。（圖／微博）

報導說，廣西靈山縣文化廣電體育旅遊局副局長、〈武則天她媽在欽州〉歷史文化研究工作組辦公室主任勞德聯在19日下午接受電話採訪時確認，《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組的成立是屬實的，現在正處於搜集資料進度，具體完成時間看工作進度。

不過從微博上網友的回應來看，大部份人把此則消息當作網友惡搞的假新聞看待，但消息仍在短時間內引來十幾萬網友按讚，迅速衝上熱搜排行榜。

大陸微博上許多網友對此消息大多不太相信，待媒體證實後，網友迅速爆出數千則回應稱，「我以為在罵人」、「我他媽以為這是個段子」、「不應該是〈武則天之母在欽州〉嗎？」、「明年成立一個《武則天她爸在哪裡》的工作組，再要一筆經費」、「草它大爺植物研究協會發來賀電」、「很棒！簡潔易懂，這下全世界他媽都知道武則天他媽在欽州了」、「還有〈武則天她爸、她爺、她姥姥、她舅在欽州〉等七大姑八大姨暨祖宗十八代研究！這靈山縣這些領導是怎上崗的，都是笑料型智商嗎？」、「用詞太粗俗，這可是文化事業啊」、「瞧，上熱搜了，人家行銷成功了，經費也省了」、「太有才了。這衙門領導班子必須提拔重用！」

(中時新聞網)