彰化市在地老字號百貨零售商行森田百貨，第三代、54歲周俊旭接任執行長後，轉型生醫藥妝美容保養品研發銷售，每年賣出逾2.8億片面膜，成為全台市場排名前三大，今年他個人榮獲中華創業育成協會年度最佳企業家榮譽肯定。

從第一代周灶春在1934年創立森田行，到第二代周永田前往日本考察後轉型森田百貨，經銷代理日系保養品與生活用品，如今森田藥妝由第三代周俊旭與2個哥哥攜手營運，重新擦亮86年的老招牌；有醫師專業背景的周俊旭帶領團隊研發出號稱「征服世界的面膜」，近年年年獲得經濟部「小巨人獎」與「新創事業獎」等多個獎項。

負笈日本取得臨床醫學博士學位的周俊旭表示，學成返台後除擔任醫師，也開始接手家族事業，負責產品研發及集團營運；原本想執業開耳鼻喉科診所，在老師建議下，看見胃癌生技、醫美的新趨勢，才轉而經營醫美診所，曾主動赴歐美進修學習，因此成為國際大藥廠注射型玻尿酸在台灣的教育講師。

他指出，森田生醫總公司設在彰化，創造在地就業，產學合作也選擇從彰化出發，2011年起就與大葉大學攜手，由育成中心與生資學院成立「美粧品與醫美特色研發基地」，雙方在配方設計、技術提升、機能驗證、專利申請等，都有豐碩成果，目前在保濕、美白、抗皺等成分上已取得10多項國際專利。

周俊旭說，今年能獲頒最佳企業家獎，不只是對他個人與森田生醫的肯定，也讓各界看見森田與大葉大學生資學院攜手，在人才培育和美妝研發的豐碩成果，希望透過在地品牌與在地學校攜手，讓世界看見台灣生醫美容產業MIT的軟實力。

(中時 )