情歌天后辛曉近日勤跑演唱會宣傳行程，到大咖歌手必去的網紅「那那大師」Youtube頻道作客，飆唱多首經典歌曲之外，還挑戰超悲傷版的暢銷曲〈女人何苦為難女人〉，現場更幫那那大師找發聲點，只見辛曉琪面有難色，最後還露出無助感，崩潰大喊：「沒救了」。

即將在12月於台中、台北兩地開唱的辛曉琪，先前曾透露水瓶座的她，希望每次都帶給大家不同的感覺，因此準備多國語言歌曲來呈現，近期積極準備演唱會也勤跑宣傳的她，因歌迷留言敲碗請她上網紅那那大師的音樂節目，讓她認真研究一下對方節目，便和宣傳團隊提議上節目。

辛曉琪幫那那大師找發聲點，露出錯愕無助表情。（圖／三元素娛樂、小鋼砲娛樂提供）

在11月19日晚間播出的那那大師的節目中，擁有多首傳唱曲〈女人何苦為難女人〉、〈迷途〉、〈承認〉、〈童話〉、〈領悟〉、〈味道〉，還有迪士尼經典動畫電影《風中奇緣》的國際中文主題曲〈風之彩〉的辛曉琪，在那那大師的影片中原音重現，並爆料當年在錄〈女人何苦為難女人〉時，錄完竟唱片公司企劃人員立刻打槍，要她唱得再灑狗血一點，她只好重錄才有後來的1997年版本。

節目中，辛曉琪也幫那那大師找發聲點，原來唱歌技巧獨特的那那大師不知道自己發聲的位置正不正確，從小學聲樂的辛曉琪便開始聽他唱，想找他的發聲點，沒想到最後卻露出錯愕無助表情，讓那那大師先從發聲練習開始，之後遇到再來驗收。

辛曉琪到那那大師Youtube節目宣傳演唱會。（圖／三元素娛樂、小鋼砲娛樂提供）

辛曉琪也在上完通告後表示：「天啊！我看得一會兒笑一會兒哭，前面真的太好笑了，影視歌那段就哭了…然後最後面那那說的話我也哭…，這個節目太棒了！輕鬆又有深度，我真的好感恩，真心希望那那未來更上一層樓，這樣有才的人一定會有大發展，希望他大紅大紫！也非常感謝他的團隊，總之，太棒了！」

那那大師也表示希望透過這個影片喚醒大家對這些歌曲的記憶，12/19於台中惠蓀堂、12/26以及12/27於台北國際會議中心TICC，一起來聽辛曉琪《回報以歌》2020巡迴演唱會，售票請洽KKTIX官網以及全台全家便利商店famiport。

(中時新聞網)