圓剛股東臨時會完成董監改選 19:492020/11/19 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圓剛（2417）19日召開股東臨時會，順利通過公司章程修正案、發行限制員工權利新股案、以私募方式辦理現金增資發行普通股案、以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案、完成提前全面改選董事（含獨立董事）等五個議案。 新出任的董事共計四席包括郭重松、李淼盛、郭昱廷、許起裕等，獨董三席包括趙興偉、趙堃成、吳明欽等，其中董事長及副董事長由郭重松及李淼盛續任。 (工商 ) #圓剛 #辦理現金增資 #發行普通股 #郭重松 #李淼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金管會同意蝦皮支付 為首家外資專營電支機構 22:532020/11/17 財經 長榮航太減資 長榮航23.8億進帳 04:102020/11/19 證券．權證 圓展升級版遠距教學軟體支援PTZ攝影機 直播錄影一機完成 09:502020/11/18 財經 500萬套牢靠這幾檔暴賺2千萬 他大驚：9成9散戶不要學 12:462020/11/18 財經 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 21:102020/11/19 財經 轉職房仲拚百萬年薪 李尚陽1年升5級、成就最高10萬收入紀錄 17:092020/11/19 財經 長榮航太現金減資30億 長榮航將入帳23.82億元 18:202020/11/18 財經 蔚來業績靚 年銷上看4.3萬輛 04:102020/11/19 全球財經 才剛夫妻合體逼哭萬人 楊丞琳回文李榮浩：說謊的人是怎麼回事 11:442020/11/18 娛樂 明年股東會登記 23日模擬測試 04:102020/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 - 財經 最佳耶誕禮！ 輝瑞疫苗效力95％ 過節前可望配送 - 要聞 武漢弘芯經歷是噩夢！騙局炸開後首現身 蔣爸親吐事實 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主吐真話 - 財經 疫苗報喜 股市將飆35％？ 專家曝明年挑戰驚人關卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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