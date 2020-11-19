圓剛（2417）19日召開股東臨時會，順利通過公司章程修正案、發行限制員工權利新股案、以私募方式辦理現金增資發行普通股案、以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案、完成提前全面改選董事（含獨立董事）等五個議案。

新出任的董事共計四席包括郭重松、李淼盛、郭昱廷、許起裕等，獨董三席包括趙興偉、趙堃成、吳明欽等，其中董事長及副董事長由郭重松及李淼盛續任。

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