全台最大即時外送平台 foodpanda為優化客戶體驗並擴大在台布局，19日宣告將創建一站式「快商務」即時外送平台，完整鏈結線上線下生活圈，強調從美食、生鮮雜貨、零食飲料、3C、衣著、日用品的即時外送到提供店家急速物流的快送服務（pandago），foodpanda都能滿足用戶需求。未來foodpanda將繼續深耕台灣，與合作商家共榮、外送夥伴共好和消費者共享即時外送服務所帶來的幸福。

foodpanda鎖定快商務即時外送服務為發展主力，將在2021年1月正式推出全新pandago服務，pandago完整鏈結線上及線下商店，讓沒有加入外送平台的商家，也能共享平台三大優勢：龐大的車隊、AI派單系統以及完善的教育訓練，來獲得短程點到點的急速物流。商家只需填入收件與送件地點，平台會指派一名外送夥伴接單送貨，既降低商家的人力成本，也滿足消費者想即時收到商品的終極目標。同時，foodpanda也會發揮核心職能，結合聯合國永續發展目標，鎖定在維護環境永續、促進快樂的樂齡生活以及終結飢餓三大項目中尋求解方。

2020年foodpanda在台持續暴風式成長，無論是市場滲透率、生鮮雜貨的訂單量與合作店家數，以及熊貓超市的訂單成長率都稱霸亞太區市場，穩坐第一。為此foodpanda除打造一站式「快商務」即時外送平台，並強調將繼續深耕台灣，與合作商家共榮、外送夥伴共好和消費者共享即時外送服務所帶來的幸福。

foodpanda在台深耕八年，合作商家數逼近7萬，在後疫情時代仍然有不少新的使用者加入。根據統計，2020年foodpanda平台用戶較去年同期成長160％，foodpanda也觀察到重度使用者有年輕化的趨勢，從去年的25～34歲改變成18～24歲，並且多集中於台北，高雄則是使用者黏著度成長最快的城市，平台用戶最在意多樣化的選擇、即時外送商品種類的多元化以及服務範圍廣。

foodpanda台灣董事總經理方俊強表示，自2017年起，foodpanda訂單量每年都以強勁力道攀升，成長至今已經超過300倍。在市場滲透率、生鮮雜貨的訂單量、合作商家數以及熊貓超市的訂單成長率四大項目都稱霸亞太市場。接下來，foodpanda將在台灣創建一站式快商務即時外送平台，滿足用戶所有的即時需求。

方俊強指出，foodpanda今年度提供超過數萬個工作機會，協助就業市場，與商家共度疫情難關。除了領先業界，率先為外送夥伴投保全時段意外團體保險，並負擔全額費用外，12月起，更提高外送夥伴全時段人身意外團體保險的投保金額至300萬；同時與環保署、台南市政府合作，成為首家推動使用循環容器盛裝餐點的外送平台，善盡企業維護環境永續的社會責任。

2020年foodpanda的即時外送服務已經遍布台灣21縣市、186個鄉鎮，除了邀請知名餐廳、也網羅了許多在地特色店家加入，像是嘉義的必吃人氣美食林聰明砂鍋魚頭，深受消費者的喜愛。foodpanda更是唯一同時網羅了四大超商以及量販龍頭家樂福和愛買的外送平台。「全家」更運用foodpanda完整的服務網絡，逐步深入各區域，在平台上架達千家店舖，其中9成的店舖都有24小時外送服務。量販龍頭家樂福和愛買的加入則豐富了生鮮雜貨品項，目前生鮮雜貨的平台中有多達6萬種不同商品供消費者選購。

近期foodpanda亦針對app介面進行優化，除了精進系統穩定度，也開發許多創新功能，像是透過完成任務即可累積優惠的「徽章功能」、多人訂餐不用傳手機一個人一個人慢慢點的「團購功能」及可以查詢鄰近外帶自取餐廳的「地圖功能」，藉此提高用戶互動並且讓消費者選購商品更便利。此外，foodpanda的支付方式除了原有的信用卡支付和現金付款，預計於今年年底，全面啟用Apple Pay服務，讓消費者能以快速、便捷的方式支付外送費用。

foodpanda於19日也分享了許多有趣的外送數據，來分析整體消費趨勢。2020年度foodpanda的外送總里程數可從地球來回火星5趟。共有超過2,089名外送夥伴透過提供外送服務賺得一桶金（100萬元）。台灣的國民小吃甜不辣不負眾望，榮登foodpanda點購第一的單品王。連鎖餐廳中，大人小孩都愛的麥當勞則稱霸六都的訂單王。手搖飲分為兩派，台北、台中、高雄偏好50嵐，新北、桃園跟台南最挺清心福全，以品項來看前三名則是珍珠奶茶、烏龍綠茶以及多多綠茶。進一步分析消費者的使用趨勢，我們發現台北最多人訂購生鮮雜貨，新竹點心與甜品的點餐率為全台之冠，花蓮則是使用外送服務人口比例最高。

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