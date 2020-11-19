在護國神山台積電的帶動下，台股日前攻上萬三，台積電也在17日突破500元大關，並一度漲至506元， 雖然最後被拉回，但18日仍以497元收盤，而19日下跌至490元收盤，換算下來，1張台積電的價格差不多等於1台車有找。

對此，存股多年的不敗教主陳重銘表示，早年台積電只配息3元，一開始他沒把台積電抱得很緊，現在回頭看，原本持有10張台積電，後來因為喜歡做價差，賣出了幾張，讓他不禁感嘆，千金難買早知道。

他說，1995年前，他以128元買進10張台積電，若一直保留至今、完全不賣出，且把股利持續買進台積電的話，現在會累積到將近5000萬，完全可以早早退休。但他也說，投資真的是邊做邊學習，就算現在回過頭來看，他早期還是會抱不住，因為台積電在2010以前，長達十年時間都盤在60-70元之間，每年配息3元，相對無聊。

後來，陳重銘從1995年到2003年，整整八年完全抱緊台積電，回顧這八年，光是台積電一檔，就讓他累積近400萬元財富，加上衛星持股，他在股市的財富已達500萬元。

至於為什麼可以持續抱台積電20多年？他表示，每次都是因為捨不得賣出，且找不到應該要換股或減碼台積電的理由。他認為，自己投資以來做最對的事情，就是台積電抱緊不放手，並坦言除了台積電，其他股票的操作成績平平。

此外，根據資料顯示，TOYOTA Yaris自二月初上市以來，售價約38.4萬元至69.7萬元，由於合宜的車價編成、以及多元的動力設定（1.0升汽油、1.5升汽油、1.5油電），銷售成績亮麗。

(中時新聞網)