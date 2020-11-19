來自台南的某望族，多年前收養一名許姓女子當作養女，養育期間也非常盡心盡力，除了送許女到美國念書，也在她結婚時，大手筆拿出3000萬當嫁妝，想不到養父母與許女，2009年時發生爭執，往後10年雙方都沒聯絡，感到心寒的養父母，決定終止收養關係。

根據判決書，台南望族夫妻身家非常驚人，雖然已經有親生子女，仍在1976年收養許姓女子當作養女，對許女的疼愛甚至超過親生子女，不僅國中時期就送她到美國念書，待許女完成學業，回台灣與一名小兒科醫師交往，最後成功步入禮堂，望族夫妻也拿出3000萬當嫁妝。

2009年許女與醫師老公、女兒到美國玩，旅遊行程結束後，許女決定一個人留下多玩幾天，並探望在美國的親戚，但養父母無法認同這行為，認為許女不顧老公與女兒，擅自留在美國玩，雙方因此發生衝突，許女結束美國之旅，也沒有與養父母聯絡。

直到多年後養父臥病在床，許女才與老公返家探望，由於養父母不接受口頭道歉，要許女下跪，但許女不願意，導致10多年來雙方都沒聯絡，期間歷經養母罹患乳癌、養父動心導管手術，許女皆不知情，因此養父母認為，與許女已經沒有實質親情聯繫，僅剩收養形式，去年向法院聲請終止收養關係。

對此許女辯駁，當時爭吵雖然沒有下跪，但用過許多方法試圖取得諒解，醫師老公也作證，許女當時罹患憂鬱症，曾多次打電話給養父母但未獲回應，才決定冷處理。此案一審判決養父母敗訴；二審法官則認為，雙方長達10年未有密切聯繫，缺乏良好互動、有效積極溝通，難以維持收養關係，裁准終止收養關係；上訴第三審，最高法院認為二審裁定程序有疑慮，最後駁回准許終止收養裁定。

(中時新聞網)