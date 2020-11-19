新北市五股洲子洋重劃區內近期有地主欲設置加油站，引起附近居民不滿，在工地外掛起白布條抗議，昨（18）日晚間7時許，議員蔡淑君召集相關人員在賀聖宮辨理說明會，近50名住戶到場表示意見，由於地主委託代理人到場，將為代轉答住戶意見後，在月底將另外邀請地主一起參加說明會。

住戶在給市長的陳情書中寫到，增設加油站的地點在車水馬龍的新五路三段、新城五路交叉口附近，加油站的設置將會危及該處住民的安全，也會對交通產生重大不良的影響，且鄰近多處大型社區，最近的距離甚至不到50公尺，將會延生更多公共安全問題。

住戶在說明會上提到，加油站的周遭不到100公尺有近10個中、大型社區，影響數千名的住戶。雖然在的加油站雖然號稱有油氣回收，但還是常有油氣外洩的問題，加油站附近常嗅到油氣臭味，油氣中含有苯、甲苯等毒性物質， 苯是致癌物，甲苯則抑制中樞神經，對腦和肝臟均有毒害，而且汽油的易燃及易爆炸性質對公共安全有高度的潛在威脅。

里長潘明宏在說明會中提到，方圓3公里內已有5家加油站，沒有增設的急迫必要，希望地主不要蓋加油站，應透過變更，改做其他用途。因動工在即，希望新北市府儘快出面，商請地主暫緩動工，讓各方有機會協調，循合法途徑解決。

議員蔡淑君，17日召集相關人員舉辨說明會，約有50人社區居民及4名里長到場參加，雖然加油站的已申請已在7月14日通過，但目前但建照仍未通過，事情仍有轉圜餘地，也請地主的友人回去告知社區的意願，將在月底舉行另一場說明會，希望地主能夠到場參與，共同解決問題。

(中時 )