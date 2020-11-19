美國州政府官員18日宣布，針對「降速門」的集體訴訟案，蘋果公司同意支付1.13億美元，與33州與哥倫比亞特區和解。檢察官指控，蘋果利用降速手段掩蓋電池問題，逼用戶更換新機。蘋果並承諾未來3年，會透過官網、軟體更新備註及iPhone設定，提供iPhone電源管理的真實資訊。

(工商 )