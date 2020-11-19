「降速門」官司 蘋果同意付1.13億美元和解 19:592020/11/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國州政府官員18日宣布，針對「降速門」的集體訴訟案，蘋果公司同意支付1.13億美元，與33州與哥倫比亞特區和解。檢察官指控，蘋果利用降速手段掩蓋電池問題，逼用戶更換新機。蘋果並承諾未來3年，會透過官網、軟體更新備註及iPhone設定，提供iPhone電源管理的真實資訊。 (工商 ) #蘋果 #降速門 #億美 #iPhone #和解 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台銀完成籌組 韓國三星亞太主要代理商約70億聯貸案 18:492020/11/19 財經 《半導體》家登與ENTEGRIS就專利侵權案 達成和解授權 07:442020/11/19 財經 雄女遺失借用照片協商破局 研究生擬提告求償20萬元 13:372020/11/19 生活 台積電耗資逾3千億設廠 亞利桑那州今批准 06:422020/11/19 國際 陸港觀盤－經濟復甦強勢 市場吸引外資 04:102020/11/19 全球財經 蘋果降舊iPhone效能罰不完 今年和解金已丟176億 13:422020/11/19 財經 疫後結婚潮 銀座白石婚戒熱銷 04:102020/11/19 時尚消費 超神秘 蘋果專為iPhone 12系列釋出新版iOS 14.2系統 12:042020/11/19 科技 遭渾水狙擊 中概股歡聚時代急洩逾兩成 11:002020/11/19 財經 蔚來業績靚 年銷上看4.3萬輛 04:102020/11/19 全球財經 財經熱門新聞 5年10億賭約誰贏了？ 格力20字酸小米：勝負已分 - 財經 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主說真話 - 要聞 義聯集團創辦人林義守 將宣布「義享天地A館營運時程表」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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