歐巴馬回憶錄 首賣破出版社紀錄 19:592020/11/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前總統歐巴馬回憶錄《應許之地》（A Promised Land）上半部於17日上市，負責出版的企鵝藍燈書屋表示，開賣首日銷售逾88.7萬本，創該出版商歷來最高首賣紀錄。歐巴馬這本記載白宮歲月的新作，甚至超越妻子蜜雪兒2018年回憶錄《成為這樣的我》（Becoming）首賣72.5萬本的成績。 (工商 ) #歐巴馬 #回憶錄 #首賣 #紀錄 #萬本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美Q3房貸餘額 創歷史新高 04:102020/11/19 全球財經 《通信網路》Google Pixel 4a 5G版 台灣大開賣 16:312020/11/19 財經 大立光獲升評 法人買盤歸隊 04:102020/11/19 證券．權證 超商開賣隔離衣 再掀彩色口罩搶購潮 04:102020/11/19 時尚消費 卜蜂Q3獲利靚 全年營運戰高 04:102020/11/19 證券．權證 委內瑞拉國會選舉在即 美指派10年來首位駐委大使 18:472020/11/19 國際 神話再現 比特幣飆破18,000美元 04:102020/11/19 財經要聞 《鋼鐵股》鋼市旺到下季 中鋼、中鴻今年營運倒吃甘蔗 10:342020/11/19 財經 星巴克特色門市又一發 北港門市11／20開幕 18:222020/11/19 生活 礁溪寒沐酒店年菜外賣開放預訂 早鳥優惠9折 11:312020/11/19 旅遊 財經熱門新聞 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 - 財經 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主說真話 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 蝦皮最大撤台危機？ 支付申請增資恐被重查陸資 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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