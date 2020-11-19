美國前總統歐巴馬回憶錄《應許之地》（A Promised Land）上半部於17日上市，負責出版的企鵝藍燈書屋表示，開賣首日銷售逾88.7萬本，創該出版商歷來最高首賣紀錄。歐巴馬這本記載白宮歲月的新作，甚至超越妻子蜜雪兒2018年回憶錄《成為這樣的我》（Becoming）首賣72.5萬本的成績。

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