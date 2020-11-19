特斯拉今年飆漲超過400%，成為全球市值最大的汽車廠、同時也是最大的電動車廠，這也帶動全球電動車熱潮，一些大陸電動車品牌也隨之而起，大陸也在北京當局前幾年政策補助推動下，成為全球最大電動車市場。不過，外媒報導指出，在大陸銷最最暢銷的電動車品牌不是特斯拉，也不是大陸電動車品牌，而是美國百年汽車品牌通用汽車（General Motors,GM）。

據《華爾街日報》報導，通用汽車一款最高時速62英里(約100公里) 微型電動車，已經超過特斯拉的Model 3，成為在大陸電動車最暢銷的電動車。今年7月，通用在大陸的合資公司品牌五菱(Wuling)推出一款4,300美元（約2.84萬元人民幣）的宏光Mini，主要目標推向大陸不太富裕的中小城市的消費者。特斯拉去年開始，在上海超級工廠生產的Model 3經過補貼後的售價約為3.76萬美元（約24.84萬元人民幣），主要客群為大陸富裕城市。

通用瞄準大陸電動車低端市場的策略與該公司在美策略剛好相反，通用在美國市場推出GMC品牌的電池驅動悍馬(Hummer)皮卡，定價為11.3萬美元（約74.65萬元人民幣）。分析人士指出，通用多年來努力銷售雪佛蘭Bolt等相對廉價的電動車，至於即將推出的電動車系列將包括大型車、豪華車，有助於該公司實現盈利。

中國乘用車市場資訊聯席會的數據顯示，截至10月31日的近3個月統計資料指出，宏光Mini的銷量為55,781輛，Model 3銷量為35,283輛，這兩款車款為大陸最暢銷，並占總銷量約4分之1。

五菱為通用與上海汽車集團股份有限公司的合資公司，該車款剛好打中新冠肺炎後強勁的經濟復甦，於夏天起的強勁表現讓大陸電動車成為今年下半年的市場關注焦點。大陸上月電動車銷量為14.4萬輛，追蹤美國電動車市況的阿貢國家實驗室數據顯示，同期美國的插電式汽車則只有30,590輛銷量。

通用旗下還有別克(Buick)這個品牌，但主打售價較高的電動車銷量並不太好，通用的一位發言人表示，該公司已經做好準備，未來5年，電動車將占通用在大陸推出產品的40%。

不過，大眾汽車也來勢洶洶，在上海的電動車工廠已經在10月開始投產，特斯拉將於明年開始在上海生產Model Y，以及在今年起死回生、市值已超越通用的大陸品牌蔚來汽車，以及成為全球汽車市場第四大市值的比亞迪，擠進全球前20的小鵬汽車，還有也赴美掛牌的理想汽車。

(中時新聞網)