期待已久的P＋聯盟桃園領航猿新洋將終於來了！瑞德(Davon Reed)、傑克(Kadeem Jack)兩名領航猿洋將已在17日抵台接受14天隔離，兩人19日也透過領航猿臉書粉絲團，走到防疫旅館陽台跟台灣球迷打招呼，兩人可在12月2日出關投入訓練。

現年25歲、196公分的瑞德，在2017年NBA選秀第32順位被太陽選上，隨後也到溜馬短暫待過，總共在NBA打了31場例行賽，平均拿下2.4分、1.5籃板，上季在NBA發展聯盟熱火下屬球隊打球，場均12.7分、6.6籃板及3.8助攻。

將於本月27日度過28歲生日、208公分的傑克，2015年投入NBA選秀會並未獲選，雖跟溜馬簽下合約，卻只打過1場熱身賽就遭釋出，隨後幾乎都在NBA發展聯盟打球，比較特別的是，他曾在2016年短暫打過日本職籃東京涉谷隊。

加上先前11日就已抵台報到接受隔離的璞園洋將托爾伯，目前領航猿、璞園兩隊洋將大致到位，接著就等3人結束隔離正式投入球隊訓練，不過兩隊本土陣容可能還有變數，畢竟SBL領隊會議要到26日才召開，P＋聯盟不知何時報名結束。

(中時 )