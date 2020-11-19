蝦皮危險！蝦皮支付增資，申請匯入近5億台幣，遭經濟部盯上，要重新檢視母公司陸資持股是否超標。如被抓出，不僅蝦皮支付必須結束營業，恐連另2家樂購蝦皮、競舞娛樂也得面臨退出。

《大陸地區人民來台投資許可辦法》日前修法並預告，預計年底或明年初將正式公告。新法規對陸資採「逐層認定」，只要有一層陸資持股超過3成就不被當作外資企業，另外對董事會決策組織有實質控制力也算。該法不溯及既往，但只要既有企業有增資或擴大業務動作，就必須重新檢視。

該法日前預告，導致淘寶台灣宣布年底結束在台業務，當時經濟部長王美花才否認蝦皮會是下一個開鍘對象，沒想到這麼快就跳票。

此事源自蝦皮支付2019年代理收付日均餘額爆炸性成長，向金管會申請專營電支業務獲准，由於第三方支付轉為電子支付公司，必須擴大資本額，因此向經濟部申請匯入4.95億元，把公司資本額提升到5億。

但王美花說，新修法馬上會公布，這樣蝦皮增資案，恐怕要在新規之下來做審查。經濟部表示，蝦皮支付已向投審會申請匯入4.95億，至於是適用新法，還是舊法，要看核准日當天，投資許可辦法是否已經公告，如是則用新法。

依照新法，得往上追溯蝦皮支付母公司新加坡Sea集團，以及更上一層的香港騰訊，是否有一層陸資持股超過3成。

一般所知，香港騰訊有六成中資持股，假設最後被認定是陸資，由於金融支付業是禁止陸資投資項目，蝦皮支付必須結束。Sea集團另外2家電商樂購蝦皮、線上遊戲競舞娛樂，都可能面臨退出命運。

中經院第一所所長劉孟俊指出，蝦皮支付剛好落在新法預告期滿新舊交接之處，經濟部已說要用新規檢視，恐有爭議空間。

(中時 )