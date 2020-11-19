國民黨聲援新聞自由聲援，民進黨發言人劉康彥聲稱民進黨尊重獨立機關的職權，反批國民黨不該為個案護航。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書反嗆，民進黨過去對獨立機關的踐踏與對個案的干涉，可謂不勝枚舉，民進黨竟有臉做這種中二等級又兩套標準的回應；兼任黨主席的蔡英文總統過去屢為私利介入，卻在事關公義的中天新聞台換照案噤聲，面對大是大非，竟選擇神隱躲避。

黃子哲舉例說：

．前交通部長郭瑤琪因貪汙遭判刑八年定讞，蔡英文總統親筆寫一封公開信表達不捨。

．太陽花學運323占領行政院事件，高院二審逆轉一審判決，魏揚等遭判刑。由蔡英文擔任主席的民進黨表達高度遺憾，給予聲援與支持。

．前大法官許玉秀爆料指出，蔡英文總統在今年3月間把大法官呂太郎叫去總統官邸「訓斥」。

．由民進黨任命的張天欽，在擔任促轉會副主委時，被爆出把獨立機關的促轉會當東廠，要整肅侯友宜。

．日前外流的總統府密件提及，NCC二位新任委員 (林麗雲與王維菁)偏綠，可以配合處理中天。

．由蔡英文總統提名出任監委的陳師孟，專門辦藍不辦綠，任內擬約詢判決前總統馬英九洩密案無罪的法官，最後引發全台法官串聯反彈而辭職。

黃子哲說，事實上，中天新聞台換照申請被駁回，關乎國家機器對新聞自由的侵犯，甚至有外流密件指涉總統府扮演相當的角色，作為國家元首的蔡英文，就算不對個案評論，也必須對新聞自由做出原則性的宣示，同時對於外界指出NCC照劇本演出的質疑，做出清楚的說明。遺憾的是，蔡英文為私利介入，卻在公義噤聲；面對大是大非，竟選擇神隱躲避。

他強調，事實證明，蔡英文沒本事讓台灣獨立，倒已先讓台灣獨裁。一個新聞台之死，同時也打開潘朵拉的盒子，民進黨的貪婪、墮落與沉淪，終將被民意所反噬。

(中時 )