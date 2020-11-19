109學年HBL高中籃球甲級聯賽今天預賽點燃戰火，首日就迎來南山高中、松山高中兩支HBL冠軍術前兩多的傳統勁旅對決，上半場打完落後3分的南山，在第3節打出33比10攻勢奠定勝基，終場100比81氣走松山。

南山教頭許時清指出，球隊上半場打得過於急躁，有點攻守失衡，提醒球員下半場穩住節奏，大家從防守做起、打得更有耐心，加上廖偉皓、吳承翰亦有建樹，把內容打好了，獲勝的機會就有了。

上季聯賽結束後，從暑假到現在，南山在王輝盃、松富盃及今天新學年預賽首戰三度對壘松山都獲勝，許時清表示不會因為這三勝就鬆懈，「相信之後的階段還會再遇上松山，大家的目標都是冠軍，我們絕不可因為這些勝利放鬆，就且戰且走、戰戰兢兢面對之後的挑戰。」

南山本戰共6名球員得分雙位數，吳志鍇、宋昕澔各進帳17分，兩人也各抓下8記、7記籃板，後衛陳力生也貢獻16分、5抄截；松山以南非籍前鋒喬納森21分最高，並保護住8記籃板。

松山高中陳睿豐（前）進攻上籃，遭南山高中廖偉皓（後）從後方推人犯規。（黃世麒攝）

松山高中鍾理翔（左）進攻上籃，遭南山高中徐得祈（右）防守封阻。（黃世麒攝）

松山高中鍾理翔（中）進攻上籃，遭對手從後方賞了記火鍋。（黃世麒攝）

(中時 )