109學年HBL高中籃球甲級聯賽今天預賽點燃戰火，首日就迎來南山高中、松山高中兩支HBL冠軍術前兩多的傳統勁旅對決，上半場打完落後3分的南山，在第3節打出33比10攻勢奠定勝基，終場100比81氣走松山。
南山教頭許時清指出，球隊上半場打得過於急躁，有點攻守失衡，提醒球員下半場穩住節奏，大家從防守做起、打得更有耐心，加上廖偉皓、吳承翰亦有建樹，把內容打好了，獲勝的機會就有了。
上季聯賽結束後，從暑假到現在，南山在王輝盃、松富盃及今天新學年預賽首戰三度對壘松山都獲勝，許時清表示不會因為這三勝就鬆懈，「相信之後的階段還會再遇上松山，大家的目標都是冠軍，我們絕不可因為這些勝利放鬆，就且戰且走、戰戰兢兢面對之後的挑戰。」
南山本戰共6名球員得分雙位數，吳志鍇、宋昕澔各進帳17分，兩人也各抓下8記、7記籃板，後衛陳力生也貢獻16分、5抄截；松山以南非籍前鋒喬納森21分最高，並保護住8記籃板。
(中時 )
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