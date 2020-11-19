RCEP「區域全面經濟夥伴協定」15日由亞太15國正式簽訂，台灣卻被排除在外，對於外界關心是否會對經濟產業產生衝擊，總統蔡英文指出，「不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡」，台北市議員羅智強回應，這話國中生都知道，但我們面對的是「沒籃子問題」。

RCEP簽訂後，一舉成為涵蓋中國大陸與日韓紐澳的全球最大自貿區，整體關稅廢除率高達91％，涵蓋的自貿區總體人口22億，經濟規模近26兆美元，約占全球 GDP的3成。但由於此次台灣遭排除，因此有國際智庫研究，2030年，台灣出口值將減少2300億台幣，衝擊非常大。

對於台灣被排除在外，蔡英文(17日)在臉書發文表示，關於RCEP議題，負責任的執政者，必須告訴人民國際經貿局勢的發展，為台灣做出正確的布局。「我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡，所以我們一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會」，她有信心，將會帶領台灣，團結打贏國際盃。

羅智強19日則在臉書回應，我國如邊緣人般被孤立無法加入RCEP，他對於蔡英文總統「雞蛋籃子說法」有話要說。羅智強認為，「這句話，連國中生都知道。然而，面對全世界最大的自由貿易區成形，才知道我們所面對的，不是『同一個籃子』的問題，是我們沒有籃子」。

15個國家共同簽署RCEP，完成亞太地區的經貿佈局，而我國卻如邊緣人般被孤立 無法加入RCEP，蔡英文只說，「我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡」 這句話，連國中生都知道。 然而，面對全世界最大的自由貿易區成形，再對照蔡英文的臉書發言，才知道我們所面對的，不是「同一個籃子」的問題。 我們沒有籃子。 由羅智強發佈於 2020年11月19日 星期四

(中時新聞網)