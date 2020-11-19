三義木雕博物館收藏近千件木雕文物，其中宗教類有許多觀音類型作品，今年透過「觀音再現暨宗教文物特展」，展出不同面貌的男神、女神，讓民眾了解漢傳與藏傳觀音的不同面相，並祈求觀音菩薩護佑國人眾生平安喜樂。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府文化觀光局長林彥甫、策展人葉貴玉等人，19日啟動觀音再現暨宗教文物特展。文觀局博物管理科說明，觀音再現暨宗教文物特展展出55件作品，規畫4大主題，分別為台灣民間信仰的觀音、觀音造像賞析、漢傳觀音的救難團隊、藏傳佛教的變化觀音，邀請民眾一探究竟。

三義木雕博物館推出「觀音再現暨宗教文物特展」19日開展，邀請民眾一同探索漢傳與藏傳觀音的不同面相。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

文觀局指出，無論是藏傳或漢傳佛教，觀音為信眾最多、流傳最廣的菩薩，在台灣有很多觀音廟，以「觀音」為名的地方也不少，不過對觀音的稱呼並不一樣，如觀音佛祖、觀世音菩薩、觀音媽等，造像及服飾也有所不同，佛教的觀音造像都以經典儀軌為根據，但台灣民間信仰的觀音造像則常超出儀軌或集多種特徵於一身，希望藉由展覽，讓民眾看見木藝作品的無窮變化。

此外，鄧桂菊表示，「觀音再現暨宗教文物賞析」專書配合特展發行，內容豐富，包含三義木雕博物館豐富的典藏品，並感謝江敏吉大師在藏傳佛教文物方面的大力支援，讓民眾可以看見更多元化的觀音與藏傳佛像，增進對藏傳文物的認識。

(中時 )