中職取得自由球員資格之選手最晚明天要向球隊通知是否行使權利，但樂天桃猿是目前唯一一支沒有球員透露會行使FA的球隊，其中林智平今日參加關懷盃活動，他透露樂天球團接手後給球隊更多新資源，怎麼看都是母隊最好，自己不會行使之外，相信隊友也有跟他一樣的共識。

林智平坦言自己不會行使自由球員權利，「我已經看淡了，而且今年換了樂天接手，沒必要轉換，怎麼看還是球隊設備等等最好。」林智平表示樂天球源接手後，運作機制一樣，不過注入不少薪資源，有新設備、情蒐等等，對球員幫助甚大。

林智平表示其實自己在達標時曾有想過要提出FA，不過當年成績不算太好，一年一年過去後自己也看淡了，也沒想這麼多，覺得留在母隊還是最好選擇，「春訓方式、教練團給我的觀念和心態，都對我幫助很。」

除了林智平外，樂天林泓育、郭嚴文、詹智堯、余德龍也都有資格，不過林泓育、郭嚴文還有複數年合約，林智平表示他認為隊友也不會提出，「應該不會吧，我們想法都一致，怎麼看我們環境比其他隊還要好，資源也滿好。」

(中時 )