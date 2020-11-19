直擊！泰雅族狩獵文化！長老親自傳授「傳統陷阱」

泰雅族中的狩獵文化為重要文化之一，不論是為慶祝節日亦或是生活所需，早期傳承下來的狩獵方式，於現今已形成一種文化。一群泰雅族人創立頻道「八戒部落」，除了說到南澳之美，也將傳統狩獵經驗分享給觀眾知道。

如今因族人嚴重外移，導致這項擁有百年歷史的生存技能正在逐漸消失，透過影像傳達台灣原住民的傳統之美。海象村長親自示範製作陷阱的教學，並提及設置的前置作業，需觀察動物走向，提升成功機率。

獵捕出發前都須經過授獵的祈福儀式，村長說到狩獵的三大禁忌，不嬉戲、不唱歌及不提前告知家人。其中不忘叮嚀徒弟們在獵捕上的技巧，並祝福他們都能平安歸來。過程刺激中帶有認真的態度，雖然最後空手而歸，卻也成為一次重要經驗。

徒弟許懃說到，之前都是聽老一輩的人狩獵，並未親身體驗過，由於現在少子化及外移的狀況越來越嚴重，他十分珍惜現在能學到的一切。透過這次經驗，期許自己未來也能為家庭付出。

他們為自己傳統的文化感到驕傲，堅持守護自身家園，做自身想做的事，不與他人一樣商業化賺錢，分享自身的愛給族人，最後在一陣歡樂且感性的歌聲中結束今天，也完整的將泰雅族之美無私地傳達給觀眾。

(中時新聞網)