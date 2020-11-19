丁噹（右）與袁詠琳共同打造新曲。（相信音樂提供）

丁噹（右）與袁詠琳共同打造新曲。（相信音樂提供）

丁噹與袁詠琳（Cindy）6月參加大陸節目《乘風破浪的姐姐》，兩人優異表現獲得矚目，透過層層高壓關卡，兩人相互鼓勵而成為好友，賽後為了彌補未能在節目裡一起成團的遺憾，決定合組「噹辛一點」，共同打造新歌〈我要我〉，該曲投射她們現階段心態，丁噹說：「想以這首歌告訴大家，我們可以敢說敢做，勇敢地呈現自己。」

此次合作，成長背景相似的兩人，相知相惜，一起寫歌、配唱、練舞，在舞蹈中，兩人手牽手，象徵著好姐妹相互扶持，這樣的精神也投射在現實生活中，廚藝了得的丁噹會為袁詠琳熬雞湯補身，袁詠琳則在丁噹疲憊時給予愛的抱抱，為她加油打氣，丁噹感動地說：「之前去哪都一個人，現在有Cindy，我們會一起打網球，做指甲。」

丁噹與Cindy在節目賽後更自組「噹辛一點」，取其名字諧音組成了限定女團，默契絕佳的姊妹淘，在MV拍攝現場充分展現真女團風範，誓言首次合作就要做出最殺的歌、跳出最殺的舞，音樂一下便盡情釋放自己。

(中時 )